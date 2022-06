Slapend van Amsterdam naar Barcelona: vanaf eind 2023 kan het met de trein

European Sleeper is in 2021 opgericht en heeft als doel om Europa per nachttrein te verbinden. De eerste route op de planning is de reis van Brussel naar Praag via Amsterdam en Berlijn. Het is nog niet bekend wanneer de eerste trein van European Sleeper gaat rijden. “De voorbereidingen zijn in volle gang,” zo klinkt het. Deze zomer zal de trein zeker nog niet rijden.