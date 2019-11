‘Slimme’ camera tegen racisme in voetbal stadions

Dat hebben de voetbalbond en premier Mark Rutte zojuist bekend gemaakt na een gesprek in Zeist, bij het bondskantoor van de KNVB. Daar waren de partijen in gesprek over de recente incidenten bij FC Den Bosch tegen Excelsior.

Allen spraken hun afschuw nog eens uit dat Den Bosch-fans zwarte piet-liedjes zongen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira uitscholden met racistische spreekkoren. De speler liep verdrietig van het veld.

Ook is afgesproken om een app te gaan gebruiken waarmee incidenten direct kunnen worden gemeld.

Rutte: ,,Het was een heel heftig incident. We weten allemaal dat racisme voorkomt. Maar een speler, huilend van het veld, wil niemand. Er ligt nu een taak voor overheid en KNVB.”

De KNVB gaat in reactie op het incident ook de maximale duur van stadionverboden verhogen van 5 naar 10 jaar. De ‘slimmere’ camera’s die personen kunnen volgen en herkennen moeten vooral beter bewijsmateriaal opleveren in rechtszaken. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek naar de wedstrijd in Den Bosch, maar gaf toen ook toe dat het vaak moeilijk is om zaken rond te krijgen.

Naast premier Rutte waren ook de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Bruno Bruins (Sport) afgereisd naar Zeist. Bruins sprak van een ‘bar incident'. ,,Voor racisme is in ons land geen plek. Ook in de voetbalstadions niet. Ik wil de tranen van Ahmad niet meer zien, dat mag niet meer gebeuren.”

Grapperhaus wil ‘intensivering’ van een ‘persoonsgerichte aanpak’. Volgens hem gebruiken gemeenten dit nog te weinig, terwijl tegen raddraaiers meer mogelijk is, stelt hij.

Bruins zei dat eind januari nog meer ideeën moeten zijn geïnventariseerd. Dan moet duidelijk worden wat er nog meer gedaan gaat worden.

Directeur betaald voetbal Eric Gudde: ,,We moeten de leeghoofden uit de stadions halen.’'