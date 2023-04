Slimme sensor in luier spaart 1900 zorgbanen: ‘Techniek kan veel opleveren’

Uit onderzoek van zorgkantoor CZ onder 121 zorgaanbieders in het zuidelijke deel van het land blijkt dat verpleeghuis- en thuiszorginstellingen gemiddeld een kleine drie bewezen zorgtechnologieën gebruiken. Het vaakst gebruiken ze sensoren om bijvoorbeeld te zien of cliënten uit bed komen en medicijndispensers die ouderen waarschuwen als ze hun medicijnen moeten innemen.

Van meer technische snufjes is wetenschappelijk bewezen dat ze het zorgpersoneel tijd besparen óf zorgen dat ouderen zichzelf beter kunnen redden. ,,Er mag wel een versnelling bij. Nu is de inzet van zorgtechnologie nog te afhankelijk van personen binnen een zorgorganisatie die enthousiast zijn”, zegt CZ-zorginkoper Bram Visschers.

‘Ambitie omhoog’

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het vooral voor kleine zorgaanbieders lastig meer technologie in te zetten. Zij hebben vaak onvoldoende geld, bestuurlijke visie en mankracht om te innoveren. De toezichthouder vindt dat zorgkantoren deze zorgaanbieders moeten helpen door ervaringen te delen en afspraken te maken over de vergoeding.