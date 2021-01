Slot NS ov-fiets gaat voortaan open met ov-chipkaart

Het nieuwe slot opent door de ov-chipkaart er tegen te houden. Als er een abonnement op de kaart staat, springt het slimme slot open. Op de bagagedrager van de ov-fiets is een instructie te vinden. Bij inlevering van de fiets wordt de huur automatisch beëindigd als de fiets op slot wordt gezet. In de app is te controleren of de fiets ook echt goed is ingeleverd.