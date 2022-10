SM-spel loopt uit de hand: Zeeuwse (27) slaat sekswerker met bamboestokken en krijgt 18 maanden cel

met video Bea is 80 kilo en onderdeel van dit gezin: ‘Mensen denken dat varkens vies zijn en stinken’

Daar komt ze aangerend; varken Bea. Knorrend, met de staart omhoog. Glenn opent de koelkast en dus weet het huisdier van het gezin hoe laat het is. De 8-jarige hangbuikzwijn van een kilootje of 80 banjert naar de kamerdeur, duwt ‘m open en wacht buiten op lekkernij. ,,Een hond of kat? Niets voor ons. Voor ons is Bea de wereld en wil ik nooit meer anders.”

16:21