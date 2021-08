Snackbareigenares gooit kokend frituurvet naar overvaller, maar of het mag? ‘Er zijn grenzen’

Voor de zoveelste keer is de eigenares van de snackbar in de Rotterdamse wijk Bergpolder afgelopen zaterdagavond doelwit van een gewapende overval. Even voor middernacht verschijnt een man in de zaak die de vrouw met een groot mes bedreigt en een greep naar de kassa doet. Terwijl haar zoon, die ook aan het werk is, de aanvaller bij zijn jas grijpt, gooit zijn moeder een bak met kokend heet frituurvet richting de belager. De overvaller weet te ontkomen en is nog altijd spoorloos.