Sneakers zijn een 'mega investering': 3000 euro voor een paar

Dit weekend vindt in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam de Sneakerness plaats. Een hemel voor sneakerfans. De mooiste sneakers zijn hier te bekijken en te koop. De 'hippe schoen' blijkt een goudmijntje te zijn. Tijdens Sneakerness zijn er tweedehandse sneakers te koop voor 3000 euro. ,,Veel mensen investeren in sneakers'', weet Frank Klerks. Zelf heeft hij duizend sneakers. ,,Het is een heel waardevast product.'' Hij verkoopt dit weekend een Nike uit 2010 (150 euro) voor 2500 euro.