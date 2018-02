Snelle toelating oud-president Saakasjvili wekt argwaan

Op sociale media reageerden mensen die in dezelfde situatie verkeren als Van Toorn ook ontstemd: ,,Wat voor anderen maanden duurt, lijkt voor hem maar een paar minuten geduurd te hebben...'' Voor asielzoekers die hun gezin uit bijvoorbeeld Syrië naar Nederland willen laten komen, ligt de wachttijd op negen tot tien maanden.



Het verhaal van Saakasjvili (50) is dat van een avonturier op het wereldtoneel. De Georgiër is van 2004 tot 2013 president van dat land, maar joeg Poetin tegen zich in het harnas en werd er door de Russen weggejaagd. In Georgië is hij inmiddels bij verstek veroordeeld tot drie jaar celstraf voor 'machtsmisbruik'. In 2015 duikt hij op in Oekraïne en wordt er dankzij president Porosjenko gouverneur van de provincie Odessa. Tot hij bij de machthebbers in Kiev uit de gratie valt. Zij trekken zijn Oekraïense paspoort in, het Georgische was hem al ontnomen. Stateloos wordt Saakasjvili Oekraïne uitgezet. Via Polen reist hij naar Nederland, waar zijn echtgenote een huis in Terneuzen heeft.



De IND meldt desgevraagd dat Saakasjvili zijn aanvraag voor gezinshereniging 'eind vorig jaar heeft gedaan'. Voorwaarden om onder die noemer voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen zijn, onder meer, dat een van beide partners minimaal 1.578 euro bruto per maand verdient en dat hij of zij al op een Nederlandse ambassade in zijn of haar herkomstland een basisexamen inburgering heeft afgelegd. Dat examen bestaat uit een spreek- en leestest en het correct invullen van een vragenlijst 'Kennis van de Nederlandse Samenleving'.