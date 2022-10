Snelste weekendtoename in coronazalen ziekenhuizen sinds maart

Sinds vrijdag is het aantal opgenomen mensen met corona gestegen met 146. Dat is de grootste stijging over een weekeinde sinds 14 maart. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen worden de ziekenhuiscijfers niet bijgewerkt.

Vorige week maandag behandelden de ziekenhuizen 601 positief geteste mensen en de maandag daarvoor 466. Dat betekent dat de bezetting in twee weken tijd met iets meer dan 80 procent is gestegen. Als die toename doorzet, behandelen ziekenhuizen over een paar dagen meer dan duizend positief geteste mensen.

De LCPS-cijfers maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert dat onderscheid wel en ziet daadwerkelijk meer opnames door corona. Het instituut houdt er rekening mee dat de najaarsgolf is begonnen.

Grootste instroom

In de afgelopen dag zijn 149 mensen met een coronabesmetting nieuw opgenomen in een ziekenhuis. Dat is de grootste instroom sinds 26 juli. Daar staat tegenover dat mensen ook het ziekenhuis verlaten, door overlijden of doordat ze voldoende opgeknapt zijn. Daardoor is de instroom nooit helemaal gelijk aan de netto stijging.

Het is vooral op verpleegafdelingen druk. Daar liggen nu 798 positief geteste mensen. Dat zijn er 143 meer dan vrijdag en 230 meer dan vorige week maandag. Op de intensive cares liggen nu 44 patiënten met corona, drie meer dan vrijdag.

Intussen hoopt het kabinet met een nieuwe vaccinatieronde nu eens precies op tijd te zijn met maatregelen. De herhaalprik moet deze najaarsopleving van corona klein houden.

Corona leidde toch niet tot meer somberheid De coronacrisis heeft tot dusver nog weinig effect gehad op de mentale gezondheid van mensen, stellen onderzoekers van het Amsterdam UMC na een vergelijking van 150 verschillende studies wereldwijd. Die conclusie is opvallend, omdat juist werd gedacht dat lockdowns en andere maatregelen leidden tot meer somberheid en angst. Maar dat ligt genuanceerder, melden de onderzoekers uit Amsterdam nu. Op basis van hun analyse concluderen ze dat ,,mensen gemiddeld maar een heel geringe verhoging van somberheid en angstklachten hebben. De coronacrisis had dus op de korte termijn geen groot effect op hun mentale status.” Ook het aantal mensen dat werd gediagnosticeerd met een psychiatrische aandoening of het aantal gevallen van suïcide nam niet toe. De publicaties die werden bekeken komen vooral uit 2020 en 2021. Risicogroepen De conclusies van het Amsterdam UMC zeggen iets over volwassenen in het algemeen. De onderzoekers stellen dat de negatieve gevolgen van de pandemie voor de mentale gezondheid onder bepaalde ‘risicogroepen’ als jongvolwassenen en mensen met economische problemen groter zijn. Gerichter onderzoek moet daar meer inzicht in geven. Onder mensen die ernstig ziek werden na een coronabesmetting komen klachten als vermoeidheid, cognitieve problemen, depressie en angstklachten juist veel voor: een kwart van hen heeft er last van en ze houden soms ook vele maanden aan, stellen de wetenschappers. Vergelijkbare conclusies werden ook al door andere wetenschappers getrokken.

