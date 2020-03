Snoeihard rapport: ‘Bestuur failliete ziekenhuizen speelde te lang mooi weer, waakhonden zaten te slapen’

Ook zijn er aanbevelingen voor alleen de zorgverzekeraars. In het geval van de failliete ziekenhuizen had zorgverzekeraar Zilveren Kruis een marktaandeel van 55 tot 60 procent. Dit gegeven bezorgde de ziekenhuisbesturen een relatief zwakke onderhandelingspositie ten opzichte van Zilveren Kruis.



De commissie vindt het wenselijk dat alle zorgverzekeraars, daar waar mogelijk, ernaar streven meerjarencontracten af te sluiten met ziekenhuizen. Ook moeten geschillen over afrekeningen met ziekenhuizen binnen een maand worden beslecht, vanwege hun bescheiden reserves. Verder is het opzetten van een geschillenregeling belangrijk, als partijen er samen niet snel uitkomen.



Tot slot concludeert de commissie Van Manen dat het waarschuwingssysteem om financiële problemen vroegtijdig te signaleren, geen oplossing biedt. ,,Met het tijdig detecteren van ziekenhuizen in de problemen was in deze casus immers niets mis. Waar het om gaat is dat alle partijen doordrongen raken van de urgentie ervan, en dat zij vervolgens gezamenlijk in actie komen en daarbij het beschermen van de patiënt centraal stellen.”



Overigens wilden de curator van de IJsselmeerziekenhuizen en de tweede accountant niet meewerken aan het onderzoeksrapport, omdat dat wettelijk niet hoeft. Van Manen: ,,Dat was jammer, maar we hebben er omheen kunnen werken en het heeft ons niet belemmerd.”