Snowface challenge van Janneke (14): druk je hoofd in de sneeuw

Ja, dat ze 'opeens zin had om haar hoofd in de sneeuw te drukken', vindt ze zelf ook een beetje gek. Maar de impulsieve actie van de 14-jarige Zutphense leverde wel bijzondere foto's op. Ze deelde de foto's op Twitter, waar het bericht inmiddels meer dan 2.000 likes heeft gekregen.



,,Heel veel mensen reageren op de tweet. Ook krijg ik veel reacties van mensen die het zelf proberen. Misschien kunnen we het de Snowface challenge noemen?’’, lacht ze. ,,In het begin vonden we het vooral een beetje creepy, maar daarna moesten we zo hard lachen. Het is een heel gek effect.’’



Door het lichteffect lijkt het op de foto soms alsof het gezicht uit de sneeuw komt, in plaats van dat het er in gedrukt is.