Social media lachen met vertrek I amsterdam, laat alleen rdam blijven

Vandaag wéér warmtere­cord gebroken: 25,7 in Gil­ze-Rij­en. En nog is het niet op

16:12 GILZE-RIJEN - Vanmiddag is het in Brabant weer zomers warm geworden. In Gilze-Rijen is het kwik inmiddels gestegen tot 25,7 graden en daarmee is het volgende warmterecord een feit.