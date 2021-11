Soepel begin nieuwe coronaregels in winkels en sportscholen: ‘So far, so good’

,,Het lijkt allemaal heel soepel te verlopen”, aldus een woordvoerder van de winkeliersvereniging. Volgens INretail is het belangrijk om coronamaatregelen te volgen, om zo de sterke stijging van de besmettingsaantallen een halt toe te roepen.

Bij winkelketen Blokker is het beeld ook positief. ,,Mensen houden zich er goed aan”, vertelt een zegsvrouw. Ze denkt dat dit ook komt doordat het niet de eerste keer is dat mondkapjes in winkels verplicht worden. ,,De eerste keer is het natuurlijk een wat grotere stap dan nu. En iedereen wist wel een beetje dat dit er weer aan zat te komen.” Posters herinneren mensen bij binnenkomst ook aan de mondkapjesregel en de maskers verkopen ook weer goed.

Quote Mensen hebben het idee: het moet, dus dan doen we het maar weer. Je wilt toch gewoon meehelpen en hopen dat dit de cijfers omlaag brengt Woordvoerder Action

Vergeten

Action spreekt van een ‘vrije gemakkelijke omschakeling’ op zaterdagochtend. De meeste bezoekers van filialen van de budgetwinkelketen reageerden volgens een woordvoerder goed. ,,Bij onze winkels droeg een enkele klant aanvankelijk geen mondkapje, meestal omdat ze er in de gauwigheid niet aan gedacht hadden”, zegt hij. ,,Een enkeling draaide zich om en vertrok, misschien om eerst een mondkapje te halen.”

Ook het personeel van winkels moet verplicht een hele werkdag een mondkapje dragen. Action benadrukt dat dit weleens lastig kan zijn voor medewerkers, maar dat er over het algemeen begrip voor is. Bij Blokker werd er gelaten gereageerd. ,,Mensen hebben het idee: het moet, dus dan doen we het maar weer. Je wilt toch gewoon meehelpen en hopen dat dit de cijfers omlaag brengt.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een coronabewijs wordt gecontroleerd in een sportschool. De nieuwe coronaregels houden ook in dat bij sportscholen en de binnenruimtes van sportclubs een coronabewijs gecontroleerd moet worden. © Jeffrey Groeneweg

Met de feestdagen in aantocht breekt voor veel winkeliers de belangrijkste periode van het jaar aan. INretail roept ondernemers daarom op hun kerst- of sinterklaasacties zo veel mogelijk te spreiden, om een toeloop van grote groepen klanten te voorkomen. De ondernemersvereniging doet ook een beroep op het winkelend publiek om samenklontering te voorkomen. ,,Wees verstandig en grijp bijvoorbeeld je thuiswerkmoment aan om in de middag een cadeau te kopen.”

Sportclubs

De nieuwe coronaregels houden ook in dat bij sportscholen en de binnenruimtes van sportclubs een coronabewijs gecontroleerd moet worden. Bij twee grote sportverenigingen ging dat tot dusver soepel. ,,Het gaat goed”, zegt Floris Heuer, bestuurslid van Kampong in Utrecht, waar ruim 6500 leden verschillende sporten beoefenen. ,,Mensen zijn begripvol en vriendelijk.” Ook waren ze opgelucht dat de coronapas niet geldt voor amateursporten in de buitenlucht, zoals het kabinet aanvankelijk van plan was.

Voorzitter Ad Westerhof van de Amsterdamse voetbalclub AFC, met 2200 leden een van de grootste amateurverenigingen van Nederland, zegt dat de controles tot dusver zonder problemen worden uitgevoerd. ,,So far so good.” Vrijwilligers die controleren bij de kleedkamers en het clubhuis zagen dat slechts een paar ouders rechtsomkeert maakten toen ze merkten dat ze er zonder coronatoegangsbewijs niet in kwamen. Alle wedstrijden zijn zaterdag gewoon doorgegaan.

Quote Soms gaan ze zelfs schelden, omdat ze het ermee oneens zijn. Maar ik heb de regels natuurlijk niet uitgevon­den Receptioniste sportschool Laco in Cuijk

Schelden

Westerhof zei eerder beveiligers in te moeten huren om de QR-codes te checken, maar zijn club kon het deze zaterdag nog met vrijwilligers af. Bij sportvereniging Kampong waren vandaag in totaal vier vrijwilligers in touw om bij de clubhuizen te controleren. Andere toegangen tot binnenruimtes waren afgesloten.

Niet overal gaat het evenwel zó soepel. Bij sportschool Laco in Cuijk bijvoorbeeld hebben ze hun handen vol aan het afnemen van de coronacheck bij de tientallen zwemouders die er elk lesuur komen. ,,Ouders die geen app-gegevens hebben, moeten naar buiten of doorlopen naar de wachtruimte aan de achterkant. En dat mag alleen als ze een mondkapje ophebben. Het is een hele puzzel”, zegt de receptioniste. Er zijn ook nog ouders die in discussie gaan. ,,Soms gaan ze zelfs schelden, omdat ze het ermee oneens zijn. Maar ik heb de regels natuurlijk niet uitgevonden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: