‘Sommige mensen schrikken echt van zo'n listeria-schandaal’

gezinsdrama dordrecht Moordenaar Wendell C. ging terug voor wapen en liet oudste dochter naar huis komen

14:41 Wendell C. (35) is op de dag van de moord op zijn gezin teruggegaan naar het politiebureau in Dordrecht om zijn dienstwapen op te halen. De moordenaar was om vijf uur klaar met zijn dienst, ging aanvankelijk weg, maar keerde een uur later terug om het wapen mee te nemen. Een halfuur daarop schoot hij thuis zijn vrouw Maryori en zijn dochters Nicolle (12) en Naiomy (8) dood.