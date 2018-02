Sonja Holleeder staat op tegen haar broer, de tiran

Jarenlang was ze zijn steun en toeverlaat. Ze waste zijn kleren en vouwde ze op. Midden in de nacht stond ze voor hem klaar. Maar het was niet uit liefde. Haar broer domineerde haar volkomen, verklaarde ze twee jaar geleden in de rechtbank. ,,Hij zag mij als zijn bezit. Ik mocht nergens heen. Hij bepaalde mijn leven." Ze werd bang voor hem toen de gezworen vrienden Willem Holleeder en Cor van Hout gebrouilleerd raakten. Sonja was met Cor getrouwd en Willem dwong haar tot een dubbelrol. Hij dreigde een raket op hun huis af te schieten als ze niet steeds zei waar Cor uithing. Elk detail wilde hij weten. Toen Van Hout in 2003 voor de stoep van een Chinees restaurant in Amstelveen werd geliquideerd, hoefde Sonja niet te raden wie erachter zat. Tegen de politie verklaarde ze dat haar broer er zelfs rond voor uitkwam. Hij zou het geregeld als pressiemiddel hebben gebruikt: ,,Je weet wat ik doe, hè? Je weet wat ik met Cor heb gedaan."

Lievelingszussie

Vandaag volgt fase twee, de confrontatie. Vanuit een afgeschermde getuigencabine moet Sonja het opnemen tegen de tiran die haar 'een kutleven' heeft bezorgd. Willem Holleeder zal evenmin uitzien naar dit moment. Waar hij zijn zus Astrid steevast wegzet als een geldwolf en een 'gluiperd', brak hij vorige week toen hij over Sonja sprak; zijn 'lievelingszussie'.



Toch zal Holleeder haar kritische vragen voor moeten leggen, met name over de erfenis van Van Hout. Volgens hem is geld de reden dat de zussen hem 'levenslang aansmeren'. Sonja hield lang verborgen dat ze nog in het bezit was van een rij prostitutiepanden in Alkmaar, gekocht met Heinekenlosgeld. Dat kwam in 2013 aan het licht, toen zij een schikking trof met justitie. Volgens Holleeder is die schikking deel van een grotere deal met justitie en kon Sonja alleen strafvervolging ontlopen als ze haar broer erbij zou lappen.



De vraag is of Sonja in de rechtszaal opgewassen is tegen zijn psychologische overmacht. In 2007, vier jaar na de dood van Cor, wist hij haar nog tot tranen te roeren toen hij vertelde nog maar twee jaar te leven te hebben. ,,Ik heb zelfs gehuild", zei Sonja tegen de politie. ,,Ik dacht: 'Oh, wat erg.' Zó erg neemt hij je mee in zijn geest."