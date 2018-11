Sophia verdween 3 jaar geleden in Oeganda: ouders houden hoop

Gerard: ,,Vannacht heb ik nog over haar gedroomd. Ze kwam aanfietsen.’’



Marije: ,,Ik droom heel weinig. Het lijkt wel of ik ’s nachts in coma raak.’’



Gerard: ,, Ze was een stuk jonger, 15 jaar of zo, maar ineens was ze thuis.’’



Marije: ,,Áls ik droom, is ze terug. Maar wanneer ik vraag ‘meisje, wat is er toch gebeurd’ wil ze er niet over praten.’’