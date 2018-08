Spaanse advocaat: Jos Brech gedraagt zich normaal

De advocaat wil ook niet vertellen hoe Brech reageerde op de verdenkingen van justitie in Nederland en of Brech wist dat hij gezocht werd. ,,Dat valt onder mijn beroepsgeheim.''

Martinez heeft Brech alleen bijgestaan bij de afhandeling van het Nederlandse uitleveringsverzoek door de rechtbank van Madrid. ,,Ik moest kijken of alles rechtmatig gebeurt.'' Omdat Brech zich niet tegen zijn uitlevering verzet, was alles vrij snel geregeld.

Vrijlating

Martinez stelt tegenover Dagblad De Limburger dat de soepele opstelling van Brech voor hem ook de reden was om te pleiten voor het vrijlaten van de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen. Hij zou vrijwillig naar Nederland willen gaan.

Daar ging de rechter niet in mee. Zij wees erop dat Brech al geruime tijd in Europa rondzwierf alvorens hij in maart in Spanje opdook. Eind mei meldde de bushcrafter zich bij een commune bij het Catalaanse dorp Castellterçol, waar hij zondag in de boeien werd geslagen. De rechter vreest dat Brech opnieuw aan justitie zal willen ontsnappen.