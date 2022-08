Spanje-correspondent Edwin Winkels: wat Barcelona kan opsteken van Vuelta-stad Utrecht

Spijker van 13 centimeter gevonden in lichaam verdachte McDonald’s-moor­den in Zwolle

De 33-jarige Veysel Ü., de verdachte van de McDonald’s-moorden in Zwolle, is ernstig gewond geraakt in de penitentiaire inrichting in Dordrecht. Hij heeft een spijker met een lengte van 13 centimeter in zijn lichaam geslagen en moest met spoed worden geopereerd. Zijn naam is niet naar buiten gebracht, maar diverse bronnen, ook bij justitie, bevestigen dat het om Veysel Ü. gaat.

16 augustus