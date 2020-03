Spanning in gevangenissen loopt op: gedetineerden melden gezondheidsklachten niet meer

De spanningen in Nederlandse gevangenissen loopt steeds verder op, nu gedetineerden weigeren om corona-gerelateerde gezondheidsklachten door te geven. Daardoor is het moeilijk het besmettelijke virus uit de gevangenismuren te verdrijven zeggen ingewijden.

In gevangenissen is de regel dat gedetineerden die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben in ‘medische afzondering’ gaan en geen contact kunnen hebben met andere gedetineerden. Ook kunnen ze niet meer meedoen aan het werk of sociale activiteiten binnen de gevangenis. Deze maatregel wordt door gedetineerden beschouwd als een forse straf, en daarom weigeren veel gedetineerden klachten door gegeven vertellen meerdere bronnen binnen de gevangenismuren aan deze krant. ,,Niemand wil geïsoleerd worden, dus daarom besluiten mensen klachten niet door geven,” stelt een bron.

Een ander probleem dat momenteel speelt in de gevangenissen is de verplichte 1,5 meter afstand die door het kabinet wordt gepredikt. Dit blijkt in gevangenissen niet of nauwelijks mogelijk te zijn. Te meer ook omdat in een aantal gevangenissen gedetineerden met tweeën op één cel verblijven. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt zorgvuldig om te gaan met deze situatie. ,, Signalen van mogelijke gezondheidsklachten worden direct opgevolgd, waarbij topprioriteit wordt gegeven aan de gezondheid van de gedetineerden en het voorkomen van verspreiding van corona. Dat betekent dat gedetineerden bij ziekteverschijnselen direct van elkaar worden gescheiden en afgezonderd,” laat een woordvoerder weten.

Niet afgezonderd

Maar uit een mail van de directie van de PI Zaanstad, in handen van deze krant, blijkt dat de situatie anders is. Daaruit blijkt dat als een van de twee gedetineerden ziekteverschijnselen heeft, de andere celgenoot ook wordt afgezonderd. Ze moeten dan beide in hun eigen cel blijven. ,,Door dit soort maatregelen voelen gedetineerden zich gestraft en melden ze gezondheidsklachten niet meer bij de gevangenisleiding,” stelt een bron. Jaap Brandligt van de belangenvereniging voor (ex)gedetineerden zegt het geschetste beeld te herkennen. ,,Dit is heel erg problematisch. De perspectieven zijn pessimistisch. Het virus giert letterlijk door de gevangenissen, en zie het er maar eens uit te krijgen.”

Brandligt maakt zich grote zorgen over het welzijn van gedetineerden, en wijst erop dat het uitbannen van een virus in een gesloten instelling moeilijk is. ,,Gedetineerden zijn op deze manier erg kwetsbaar. Ze hebben nauwelijks contact met de buitenwereld omdat bezoek niet welkom is. En probeer in de nauwe gangen van een gevangenis maar eens 1,5 meter afstand te bewaren. Dat gaat echt niet lukken.”

Geschokt

Advocaat Bénédicte Ficq zegt geschokt te zijn door de situatie in de gevangenissen. ,,Ik ben met name geschokt over het feit dat cliënten die ‘dubbel op cel zitten’ niet direct in afzondering worden geplaatst als bij hun celgenoot een vermoeden van Corona wordt vastgesteld. Dat is gevaarlijk voor cliënten en bevordert daarnaast de verdere verspreiding van het virus in de PI.”