Specialist Willem van der Putten over de misstanden van grafrechten: ‘Een eeuwig graf bestaat niet’

RI­VM-rekenmees­ter: 'Lijkt erop dat we de piek van de tweede golf naderen’

6:41 In een week van coronarecords ziet het RIVM toch reden voor voorzichtig optimisme: de piek van de najaarsgolf lijkt in zicht, de komende dagen moet blijken of de semi-lockdown echt werkt. Wel is het de vraag of striktere maatregelen nog veel uithalen.