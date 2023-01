Spectaculaire redding kustwacht: Poolse drenkeling midden in de nacht uit Noordzee gevist

Een Poolse drenkeling is vannacht uit de Noordzee gered door een helikopter van de Kustwacht. Hij was overboord geslagen van een zeiljacht. Volgens een woordvoerder van de KNRM heeft de man heel veel geluk gehad.

Om half vier 's nachts kwam er een noodmelding binnen bij de KNRM-stations van Terschelling, Den Helder en Callantsoog, meldt de woordvoerder. Een acht meter lang zeiljacht, dat onderweg was van Engeland naar Polen, was door nog onbekende oorzaak een van zijn twee passagiers verloren. ,,Omdat de locatie van de melding niet ver van Den Helder was, is de helikopter van de Kustwacht er meteen naartoe gevlogen.”

Het was tamelijk onstuimig op zee, de golven waren meters hoog. ,,De kans dat je in dat soort omstandigheden een ‘kopje boven water’ vindt, is niet heel groot”, zegt de woordvoerder. Sterker: ,,De kans dat je de drenkeling niet vindt, is groter dan dat je hem wel ziet.”

De drenkeling, een Pool, had echter geluk. De helikopter heeft hem uit het water gehaald en is direct met hem doorgevlogen naar een ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De reddingsactie vond plaats zes tot zeven kilometer uit de kust, ter hoogte van Julianadorp.

Onverantwoord?

De vraag rijst of het wel verantwoord is om in dit soort omstandigheden met een dergelijke boot de zee op te gaan. ,,Dat is zo niet te zeggen”, stelt de KNRM. ,,Alles valt of staat bij de toestand waarin het jacht verkeert. Als die goed is, dan is het niet per definitie onverantwoord om te gaan varen. Maar op dit moment is het nog te vroeg om dat te zeggen.”



Ook de tweede opvarende van de boot was een Pool. Met hem gaat het goed.