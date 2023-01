Spectaculaire sterrenregen, maar het weer werkt niet mee

Een regen aan vallende sterren, soms wel tachtig per uur. In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 januari scheert de meteorenzwerm Boötiden langs de aarde. Deze wolk ruimtegruis is deze keer actiever dan ooit.

Het zou een geweldig spektakel kunnen zijn. Met de nadruk op kunnen, want het weer werkt niet mee. Hierdoor valt de sterrenregen van de Boötiden zeer waarschijnlijk vies tegen. ,,En dat is hartstikke jammer, want juist dit jaar verwachten we een explosie aan vallende sterren, de piek ligt op woensdag om 05.15 uur Maar juist die ochtend trekt er een regengebied over ons land. En het is bijna volle maan, dat is een extra stoorzender vanwege de lichtbron’’, legt weerman Rico Schröder van Weerplaza uit.

Atmosfeer

Toch is de kans nog steeds aanwezig dat we vallende sterren kunnen spotten. Als zo’n stukje gruis de aardse atmosfeer binnendringt, gloeit de lucht errond op. Die flits heet in de volksmond een vallende ster. ,,Dat fenomeen is woensdagochtend het beste te bekijken op de Waddeneilanden. Het heeft geen zin naar Duitsland, België of Frankrijk te rijden. Die landen hebben met hetzelfde lagedrukgebied te maken. Als je een échte liefhebber bent van dit fenomeen, kun je beter naar het noorden gaan, richting Denemarken. Daar heb je de meeste kans om de sterrenregen te zien’’, aldus Schröder.

De afgelopen jaren bleef de sterrenregen beperkt tot enkele tientallen per uur en ook de komende jaren komen we nog niet aan de helft van het aantal dat we nu krijgen. ,,Daarom is het extra balen dat het zicht nu beperkt is. Afgelopen augustus scheerde de meteorenzwerm Perseïden langs, maar het aantal vallende sterren viel toen tegen. Net als pas geleden, in december, met die andere grote zwerm: de Geminiden. Daarom hadden we veel van deze ‘ronde’ verwacht.’’

Een paar tips om vallende sterren te spotten: 1. Zoek een donkere plek op zonder kunstlicht.

2. Zorg dat je vrij zicht hebt op de hemel.

3. Laat je ogen een kwartier wennen aan het donker, dan neem je meer waar.

Hoe het zit met die wensen?

De regel rondom een vallende ster is duidelijk: als er een ster valt, mag je een wens doen. In stilte, precies op het moment dat de ster valt en ook na het wensen houd je je kaken stijf op elkaar. De mythe is dat als er een ster valt, er heel even een ‘gaatje’ in ons hemeldak zit. Je wens glipt door dit gaatje en komt zo gemakkelijker bij God terecht, die de wens zal vervullen.

