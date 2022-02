Zondag was het paviljoen nog open. ,,Het was een drukke dag”, vertelt uitbater Mark van Wijngaarden dinsdag aan de telefoon. ,,Toen lag er al wat zand. Ons paviljoen ligt tegen de voet van de duinen. Daar neemt de wind aan kracht af en valt zand neer, dat hebben we altijd al. Daar kun je je niet tegen wapenen; zeker niet als er een storm is. Toen ik om 22 uur de deur achter me dicht deed, was de wind al aardig in kracht toegenomen.”