Spelletje doen? In Essen kun je je hart ophalen

Gruwelijke overval maakt einde aan droomstage Twentse Tiemen (20)

10:47 Aan zijn stage bij het Avila Beach Hotel in Curaçao komt plots een einde. Komende week vliegt Tiemen Zwienenberg (20) uit Haaksbergen naar huis. Hij werd bestolen van zijn auto, moest zijn schoenen inleveren in the middle of nowhere en kreeg een pistool op zijn hoofd gericht.