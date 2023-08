‘Spelletje’ met lichtkoepels loopt slecht af voor jongen (15). ‘Ze daagden hem uit: durf je erop?’

Bewoner (60) van zorginstel­ling Groesbeek overleden, politie start onderzoek na ‘incidenten’

Een 60-jarige bewoner van zorginstelling Pluryn Kemnade Werkenrode in Groesbeek is zondagmiddag om het leven gekomen. De politie is een onderzoek naar zijn dood gestart, omdat er eerder die dag ‘incidenten’ zijn geweest. Agenten gaan meerdere personen horen, schrijft de directie in een interne mail.