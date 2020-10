Speuren naar lichtpuntjes in de coronagolf: is de ommekeer al in zicht?

corona-aanpak ‘We zijn een apart land met aparte mensen, die nooit geleerd hebben zich echt te gedragen’

12:08 In een eigenwijze polonaise liep het Nederlandse volk met open ogen in de val van de tweede coronagolf. We zijn een land dat graag zijn eigen regels bepaalt, pandemie of geen pandemie. Hoe komt dat toch? ,,We hebben nooit echt geleerd ons te gedragen.”