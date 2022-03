Spionagespel is over voor Russen, maar óók voor ons

Verdachte van moord op Dean (4) schrijft vanuit cel brief aan familie: ‘Huil mezelf iedere avond in slaap’

Voor het eerst sinds de vermeende ontvoering van en moord op de 4-jarige Dean Verberckmoes heeft Dave De K. (35) contact opgenomen met zijn eigen familieleden. De hoofdverdachte in de zaak schrijft hen een brief, die Het Laatste Nieuws heeft ingezien. Opvallend: in zijn handgeschreven tekst lijkt hij zijn vriendin Romy W. uit de wind te houden. ‘Zij kan hier helemaal niets aan doen’, schrijft hij. De 25-jarige vrouw, die sinds de gebeurtenissen in de gevangenis zit, kan deze week onder voorwaarden vrijkomen.

29 maart