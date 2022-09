Spoorstakingen voorlopig opgeschort na cao-doorbraak, NS: ‘problemen nog niet voorbij’

De afgelopen weken op het spoor waren getekend door regionale en nationale stakingen die veelgebruikers van het openbaar vervoer maar al te vaak hinderden. De meest recente, afgelopen vrijdag, legde het treinverkeer in heel Nederland stil. Personeel was ontevreden over de huidige werkomstandigheden, en eisten onder meer hogere lonen. Eerder ging NS al door het stof, maar dat was nog niet genoeg. Nu, na een lange onderhandeling van gisterochtend 11 uur tot 7 uur deze ochtend, is daar dan eindelijk witte rook.

Na een lange periode van onderhandelen hebben FNV Spoor en NS vanochtend vroeg ‘op de valreep’ een cao-resultaat bereikt. De vakbond legt dat voor aan de leden en tot die tijd zijn de aangekondigde acties van de baan, meldt FNV Spoor. NS bevestigt dat.

Eerste stappen

Belangrijke afspraken voor het akkoord zijn onder meer een loonsverhoging van 5 procent met een minimumverhoging van 185 euro per 1 juli 2022, opnieuw een loonsverhoging van 3,45 procent per 1 januari 2023, een eenmalige uitkering van 1000 euro in december 2022, en opnieuw een eenmalige uitkering van 1000 euro in juli 2023. Ook stijgt het minimumloon naar 14 euro per uur, en verdwijnen de jeugdschalen - jongeren verdienen vanaf nu even veel bij de NS als een ouder personeelslid in dezelfde functie.

Ook rept de vakbond van ‘inflatiereparatie’ in een overzicht van hoofdpunten uit het akkoord. Dit houdt in dat werknemers extra geld krijgen als de inflatie dit jaar hoger uitvalt dan de voorspellingen van het Centraal Planbureau. Bij een vol procentpunt meer inflatie gaat het om 500 euro extra bij een fulltime verband. Hoe al deze maatregelen de prijzen van treinkaartjes gaan beïnvloeden is nog onduidelijk, aldus NS.

Met deze cao worden ‘de eerste stappen’ gezet, aldus de onderhandelingspartijen in het onderhandelingsresultaat. Tegelijkertijd geven de partijen toe dat het nog lang niet genoeg is om alle structurele problemen op de lossen. ‘Niet alles wat we moeten aanpakken en wat nodig is om NS een goede werkgever te laten zijn, kan via de cao worden geregeld. Er is veel meer nodig’, zo leest het document. Hiermee wordt onder andere verwezen naar de krappe arbeidsmarkt en de vergrijzing.

In onderstaande tweet legt onderhandelaar van FNV Spoor Henri Janssen zelf uit wat het akkoord precies inhoudt:

Definitief einde aan stakingen?

In een video op Twitter stelt FNV-onderhandelaar Henri Janssen zich positief op. ,,Mensen, we hebben keihard voor jullie gewerkt, meer zat er bij de NS echt niet meer in,” vertelt Janssen. ,,Of het goed genoeg is, dat bepalen jullie.” De leden zullen in meerdere informatiesessies de komende tijd worden geïnformeerd over de afspraken, alvorens ze de mogelijkheid krijgen erover te stemmen.

Volgens Wim Eilert van spoorvakbond VVMC betekent dit voorlopige resultaat nog geen definitief einde aan de stakingen op de Nederlandse spoorwegen. ,,We hebben een aantal mooie resultaten bereikt, maar het is aan de leden of ze dit ook genoeg vinden.” Hij wil zich nog niet uitspreken over wat de leden erover zullen zeggen: ,,Dat is echt gissen. We hebben een aantal stakingsdagen gehad, en vanwege de resultaten van de onderhandelingen hebben we voor nu de geplande dagen stopgezet. Maar als de leden er niet mee akkoord gaan, gaan we gewoon weer door.”

Jerry Piqué van vakbond CNV presenteert een positiever beeld van de onderhandelingen. ,,Ik kan in ieder geval zeggen dat we zeer content zijn over de resultaten die we hebben bereikt. We zijn gekomen tot een akkoord over goede loonontwikkeling, maar er is ook genoeg aandacht voor andere belangrijke zaken.” Hij heeft er dan ook volledig vertrouwen in dat de leden er volledig positief mee zullen instemmen. ,,De stakingen hebben we opgeschort, en we zijn weer on speaking terms met de NS. Dat is zo'n goed resultaat.” Als het aan de CNV ligt, is het dan ook definitief een einde aan de stakingen. ,,De leden moeten zich nog uitspreken, maar wij gaan het in ieder geval positief presenteren.”

Door de stakingen was er veel hinder op het spoor de afgelopen weken.

Problemen spoor nog niet voorbij

Het akkoord tussen de NS en vakbonden maakt geen einde aan alle problemen bij het vervoersbedrijf, waarschuwt waarnemend president-directeur Bert Groenewegen. Hij is blij dat er overeenstemming is, maar het tekort aan personeel is er nog niet mee opgelost, wat betekent dat de NS de dienstregeling moet afschalen.

,,Ik ben blij dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt. Met dit voorstel komen we de collega’s tegemoet die zich zorgen maken over de stijgende kosten van hun levensonderhoud”, verklaart Groenewegen op de NS-website. ,,Tegelijkertijd is deze cao nog niet de oplossing voor alles wat speelt. NS houdt oog voor de zorgen van collega’s over werkdruk, werkplezier en het tekort aan collega’s. Dit tekort aan collega’s zorgt er helaas voor dat we onze dienstregeling moeten afschalen. Dit alles bij elkaar plaatst ons voor een moeilijke opgave die niet eenvoudig op te lossen is, maar waar we volop mee aan de slag zijn en mee doorgaan.”

Per september rijden er al minder treinen en in december volgt een volgende stap, om werknemers na een drukke periode wat lucht te bieden. In een brief waarmee de NS de vakbonden vorige week weer aan de onderhandelingstafel kreeg, zei het bedrijf te weinig aandacht te hebben gehad voor de werkdruk bij het NS-personeel. ,,Over aanvullende afschalingen kunnen we nu nog niets zeggen. Maar dat we zeggen dat er te weinig oog was voor de werkdruk, daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat er een koerswijziging is.”

Gevraagd naar het nut van de stakingen de afgelopen weken zegt een NS-woordvoerder dat de acties ‘een heel duidelijke boodschap waren’. ,,Staken doe je niet zomaar. Die acties geven echt de urgentie aan dat er iets moet gebeuren.”