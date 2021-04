Sporen van Romeinse begraafplaats en militaire stad ontdekt in Nijmegen

In de gevonden graven zijn onder andere borden, bakjes, bekers en een olielamp gevonden. Verderop in de tuin van het museum is ook een bronzen kopje van een godenbeeld gevonden. Waarschijnlijk gaat het om een inheemse god die de Romeinen gelijkstelden aan Mercurius, de god van de handel. Dit soort beeldjes zijn uiterst zeldzaam volgens de archeologen, die de vondsten nog verder onderzoeken.

Archeologisch studiecentrum

De provincie Gelderland laat rijksmonument Museum Kam renoveren. Het door architect Oscar Leeuw ontworpen gebouw uit 1919 is nu in gebruik als archeologisch studiecentrum, maar is ooit gestart in opdracht van de Rotterdamse staalondernemer Gerard Marius Kam. Kam was amateurarcheoloog. Het was eerder al bekend dat er in de bodem van het terrein voor het te bouwen museum een Romeins grafveld lag. Kam liet tijdens de bouw de bodem afgraven. Hij voegde de vondsten toe aan zijn privéverzameling.