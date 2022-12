Spraakmakende burenruzie, bekend van Mr. Frank Visser, na 20 jaar (!) beëindigd door rechter

straatverbodEen flink geëscaleerde burenruzie in Haarlem, die landelijke bekendheid kreeg door het SBS6-programma Mr. Frank Visser, is na jaren van treiterijen en geweldsincidenten door de rechter beëindigd. De man die zijn buurvrouw het ziekenhuis insloeg en daarvoor werd opgepakt, mag definitief niet terug zijn woning in. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam besloten.

De al bijna twintig jaar durende burenruzie tussen Tineke en Frans en hun buurman Peter kwam in april tot een kookpunt. Terwijl Tineke in de rij stond te wachten voor de kassa van de Dekamarkt in Haarlem, werd ze plotseling van achteren aangevallen door haar buurman. Hij haalde uit het niets een hamer uit zijn Albert Heijn-tas tevoorschijn en sloeg vol op het hoofd van de vrouw.

Peter werd aangehouden en zit sindsdien vast. Hij wordt verdacht van poging doodslag dan wel zware mishandeling. Televisiekijkend Nederland leerde deze markante buurman begin 2020 kennen in het populaire SBS6-programma Mr. Frank Visser doet uitspraak, waarin hij zijn beklag deed over de grote eik die zijn buren in de voortuin hadden geplaatst. Het akkefietje over de boom bleek slechts een onderdeel van een veel groter conflict, dat toen ook al uit de hand dreigde te lopen.

Lange voorgeschiedenis

Omdat Peter op korte termijn vrij lijkt te komen, zijn de buren als de dood dat hij weer naast hen komt wonen. Te meer nu zij de indruk hebben dat ‘het psychisch slecht met hem zou gaan’, zo valt te lezen in het vonnis, dat vandaag is gepubliceerd. Zij vrezen vanwege zijn psychische gesteldheid ernstig voor een herhaling van het geweld als Peter wordt vrijgelaten.

Peter zegt in zijn verweer dat daar helemaal geen sprake van is. Hij erkent dat er een lange voorgeschiedenis is met tal van incidenten tussen de partijen, maar hij meent dat ook zijn buren daaraan schuld hebben. Daarnaast klopt het volgens hem niet dat hij zijn buurvrouw in de supermarkt zou hebben opgezocht; hij kwam daar gewoon om boodschappen te doen. Hij realiseert zich desalniettemin dat het verstandig is om te verhuizen naar een andere woning en hij is daarnaar op zoek, maar vanuit de gevangenis is dat moeilijk te regelen.

Een straatverbod, zoals opgelegd door de rechter, is volgens Peter een verregaande inbreuk op zijn bewegingsvrijheid. Het gerechtshof erkent dat, maar voegt daaraan toe dat die inbreuk gerechtvaardigd is vanwege de ernst van het geweldsincident en ‘het aanwezig geachte gevaar voor herhaling’. Dat Peter tijdens de zitting heeft beloofd geen contact te zullen opnemen met zijn buren, is volgens het hof geen reden om het toegewezen contactverbod af te wijzen. Het advies van tv-rechter Frank Visser heeft ‘in het verleden niet gewerkt’, valt verder nog te lezen.

‘De hel op aarde’

De ruzie tussen Peter en zijn buren zorgde uiteindelijk voor één van de meest spraakmakende afleveringen van Mr. Frank Visser doet uitspraak. ,,Het is de hel op aarde”, omschreef buurvrouw Tineke zelf. Sinds 2003 veroorzaakte Peter conflicten waarbij sprake was van treiterijen, ernstige geluidsoverlast, vernieling, schreeuwen, schelden, (dieren)mishandeling en het voortdurend contact zoeken met zijn buren.

Spraakmakend is het fragment waarin Peter schoorvoetend toegeeft dat hij de kat van zijn buren heeft opgesloten in een vuilcontainer. Het dier was drie dagen spoorloos. ,,Nee, hoogstens tien minuten, een kort poosje”, aldus Peter. De buren reageerden geschokt. ,,Je gooit toch geen kat in de kliko?! Dan ben je echt een bruut!”

