‘Spreekverbod’ voor oud-politiemensen zaak-Nicky

(Oud-)politieagenten die eerder betrokken waren bij het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen mogen niet meer met de pers praten. Per brief zijn ze gevraagd hun mond te houden. Loslippigheid schaadt de rechtszaak tegen verdachte Jos Brech, vreest de politieleiding. ,,Dit beïnvloedt de beeldvorming.”

Leden van het huidige onderzoeksteam spreken sowieso niet met de media, maar (oud-)politiemensen die eerder met de zaak of de verdachte te maken kregen, deden in deze krant wel een boekje open, over onder meer de tegenslagen van het eerste onderzoeksteam in augustus 1998 en over het zedenverleden van Jos Brech.

Maar volgens de politieleiding is dat niet de bedoeling. Verschillende agenten en rechercheurs kregen recent een brief thuis met de boodschap niet meer te communiceren over de zaak: ,,Die brief is verstuurd om het onderzoek goed, ongestoord en objectief te laten verlopen’’, meldt een woordvoerster van het onderzoeksteam aan deze website. ,,Relevante informatie moet in de rechtszaal worden besproken.’’

Schadelijk

Publieke verklaringen kunnen de strafzaak schaden, zegt de woordvoerster. ,,Die uitlatingen hebben invloed op het huidige onderzoek en de beeldvorming.’’ Als oude anekdotes en herinneringen in de media komen, wordt gevreesd dat de rechters op basis daarvan gaan oordelen.

Volledig scherm Jos Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. © Politie

Met verdachte Jos Brech in de cel nadert de zaak-Nicky Verstappen na twintig jaar mogelijk een ontknoping. 12 december is de eerste rechtszitting, het OM verdenkt Brech van doodslag, misbruik en ontvoering van de jongen die op 11-jarige leeftijd dood gevonden werd nabij een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Brech ontkent iedere betrokkenheid.

De rechtszaak kan spannend worden, verwachten deskundigen, met behalve een ontkennende verdachte ook dna-bewijs dat op zichzelf niet genoeg lijkt voor een veroordeling. ,,Dit is geen gelopen race”, zei hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen (Vrije Universiteit Amsterdam) eerder.