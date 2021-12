Sprookje Godfried Bomans duikt op bij illustrator: ‘Alsof een partituur van Beethoven tevoorschijn komt’

De eerste sprookjes van Bomans, die werden gepubliceerd in 1946, waren geïllustreerd door Harry Peenen. Uit diens nalatenschap was dit unieke exemplaar opgedoken, klaar om uit te geven. Niemand weet waarom het niet is gebeurd. Mogelijk omdat Bomans zich in die jaren ging concentreren op zijn beroemde verhalen over Pa Pinkelman.



Godfried Bomans schreef naast sprookjes en verhalen ook essays en cursiefjes. Lichtvoetig van stijl, ook in de serieuze stukken. Hij was een van de eerste BN’ers, in die zin dat hij behalve als schrijver ook bekend was van zijn optredens op televisie. Eeuwigheidswaarde heeft zijn opmerking tijdens de uitreiking, in 1963, van de Edisons toen Marlene Dietrich kwam optreden en hij haar zo bekeek: ,,Had mijn vrouw maar één zo’n been”.



Thé Tjong-Khing (88) is al 65 jaar als illustrator en striptekenaar actief. Driemaal werd hij bekroond met het Gouden Penseel. In 2010 kreeg hij de Max Velthuijs-prijs voor zijn oeuvre.