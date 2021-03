Staat loopt 'miljoenen euro's mis' door boetestop, politie voert actie bij Tweede Kamer

De politievakbonden zijn boos dat het kabinet weigert ‘met een fatsoenlijk loonaanbod over de brug te komen’. In februari trokken de bonden zich terug uit het cao-overleg en kondigden ze diverse acties aan. Zo schrijven agenten sinds maandag 22 februari geen boetes meer uit voor kleine vergrijpen, zoals geen richting aangeven, in een portiek rondhangen of door het rood fietsen op een rustige weg.

‘Flink in de papieren lopen’

De actie in Den Haag van morgen is een volgende stap om het demissionaire kabinet te overtuigen om met een ‘fatsoenlijk loonaanbod’ te komen en daardoor het afsluiten van een nieuwe politie-cao mogelijk te maken. Het is in het belang van de overheid dat het demissionaire kabinet snel met de politievakbonden om tafel gaat, zegt Maarten Brink tegen deze site. ,,Dit gaat anders flink in de papieren lopen”, zegt Brink.

Hij verwijst daarbij naar de vorige stukgelopen cao-acties in 2018, toen de overheid volgens hem ruim 100 miljoen euro misliep. ,,Dit kan zomaar weer gebeuren als de politie lang zonder cao komt te zitten. We krijgen al signalen binnen dat onze leden door hun alternatieve bonnenboekjes heen zijn.”

Het zou gaan om 10.000 stuks. ,,Er wordt in Nederland op grote schaal symbolisch bekeurd. Zaken waar Den Haag niet heel blij van wordt, schat ik zo in.”

Volledig scherm Agenten in Helmond controleren of mensen zich houden aan de coronamaatregelen © Rob Engelaar

In een ‘symbolische prikstraat’ op het plein ter hoogte van het Mauritshuis in Den Haag worden ministers morgenochtend aan de tand gevoeld over hun visie op de financiële injectie die de publieke sector zou moeten krijgen. Vakbonden voor medewerkers in de zorg, bij defensie, het onderwijs, het Rijk, de ambulancezorg en de brandweer zijn door de politiebonden uitgenodigd bij deze actie aan te sluiten.

Coronamaatregelen

Er worden zo’n twintig vertegenwoordigers verwacht, zegt Maarten Brink. Hij benadrukt dat bij de demonstratie, die ‘s morgens om 08.00 uur van start gaat, alle coronamaatregelen in acht worden genomen. ,,Onze acties zijn bovendien conform de geldende wetten en regels én zijn gemeld en toegestaan door de overheidsinstanties.”

De demonstrerende politiemedewerkers zijn zoveel mogelijk in uniform aanwezig, maar als actievoerders herkenbaar doordat ze een vakbondshesje dragen. Tevens zullen zij gebruik maken van een of meer opvallende politievoertuigen. Dat er actie gevoerd wordt, zal ook kenbaar worden gemaakt via banners, vlaggen, spandoeken en andere communicatiemiddelen.

Steekpartij Groningen

Volgens de politiebonden is de werkdruk als gevolg van de coronacrisis alleen maar toegenomen. ‘Nog altijd wordt van de collega’s veel loyaliteit en meegaandheid gevraagd om de roosters rond te krijgen voor alle corona-inzet’, valt te lezen in een brief.

‘De instelling van de avondklok heeft de druk op het korps alleen nog maar verder verhoogd. Het zijn ook nu weer de medewerkers die het mogelijk maken dat deze cruciale overheidsinstantie blijft reilen en zeilen – vaak ten koste van hun eigen gezondheid en/of privéleven.’

Volledig scherm © ANP

Dat laatste werd gisteren op dramatische wijze onderstreept. In Groningen raakte een agent levensbedreigend gewond toen hij in zijn gezicht en hals werd gestoken bij een avondklokcontrole. ,,Politiemensen geven in algemene zin aan dat mensen steeds ongeduldiger en agressiever worden op moment dat ze aangesproken worden in verband met coronaovertredingen”, merkt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond op.

Volgens Xander Simonis van politiebond ANPV is het incident in Groningen een aangrijpend voorbeeld van het toenemende geweld tegen politiemensen.,,Schokkend hoe deze collega’s zijn aangevallen. We hebben natuurlijk al de rellen in de diverse steden gehad, er lijkt geen eind aan het geweld tegen politiemensen te komen. Dit vraagt om een harde aanpak vanuit de overheid.”

Impasse

Justitieminister Ferd Grapperhaus en de bonden zitten in een impasse over een loonsverhoging. Vanuit de overheid is een verhoging met 1,3 procent aangeboden en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro.

De bonden willen een verhoging met 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen, van 350 euro en 300 euro. Zodra daar geen verandering in komt, blijven de bonden hun leden oproepen om de komende tijd alleen nog bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde, overtredingen van coronavoorschriften en snelheidsovertredingen.

Het korps telt 63.000 fulltimebanen, waarvan ongeveer 50.000 operationeel.