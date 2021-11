Staat veroordeeld tot schadevergoeding vanwege illegale adoptie uit Brazilië

Aantal miljonairs blijft stijgen in Nederland, in Bloemen­daal en Laren is kwart van de huishou­dens miljonair

Nederland is vorig jaar 24.000 miljonairshuishoudens rijker geworden. Het aantal miljonairs is in 2020 gegroeid tot 278.000 huishoudens die een vermogen hebben van minimaal een miljoen euro. Het percentage miljonairs is het hoogst in Bloemendaal en Laren: daar heeft een kwart van de inwoners een vermogen van minimaal zes nullen.

23 november