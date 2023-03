Staking van rechters voorlopig van de baan, onderhandeling met minister Weerwind voortgezet

Honderden rechters en officieren van justitie dreigden tijdelijk het werk neer te leggen uit onvrede over de hoge werkdruk, enorme personeelstekorten en toenemende bedreigingen. Ze eiste maatregelen van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming).

Vrijdag 10 maart liep het ultimatum af dat de NVvR aan Weerwind had gesteld. De minister moest met een beter cao-bod komen, anders zouden er acties volgen in de vorm van werkonderbrekingen. Weerwind kwam toen met een handreiking in de hoop acties bij rechters en officieren af te wenden.

Daarna volgden informele gesprekken, waaruit volgens de NVvR is gebleken ‘dat de minister de eisen van de vakbond serieus neemt en concrete bewegingen wil maken ten opzichte van eerder ingenomen standpunten’. De gesprekken hebben toezeggingen opgeleverd die in de onderhandelingen verder worden uitgewerkt, meldt de NVvR donderdag. ,,Het heeft veel moeite gekost de minister in beweging te krijgen. Dat is alleen gelukt dankzij het onder onze leden breed gedragen ongenoegen over de afhoudende opstelling van de minister aan de CAO-tafel tot nu toe.’’

Reële compensatie

Eind vorig jaar had de vereniging de cao-onderhandelingen met het ministerie van Weerwind opgeschort na zeven rondes te hebben gepraat. De magistraten willen van de minister een compensatie voor de werkdruk en het overwerk en ze willen afspraken maken over hun onkostenvergoeding. Daarnaast willen ze een reële compensatie voor de inflatie.

Het aanbod van de minister is voor de NVvR voldoende om de acties in de ijskast te zetten. ,,Zo wil de minister een financieel gebaar maken, de onkostenvergoeding voor zijn rekening nemen en met ons werken aan het treffen van concrete maatregelen voor werkdrukverlaging op korte en langere termijn via een verkenner”, staat in een brief aan de achterban.

,,Hoewel de partijen nog niet op één lijn zitten en nog stevig onderhandeld zal moeten worden, ziet de NVvR wel voldoende beweging bij de minister en perspectief om de onderhandelingen te hervatten.’’