Stankoverlast vanwege paasvuren en oostenwind

Wetenschap­pers luiden de noodklok: schimmel roeit kikkers, padden en salaman­ders uit

0:08 Als er niet snel wordt ingegrepen, hebben we straks geen kikkers, padden of salamanders meer. Dat is de urgente boodschap van toonaangevende wetenschappers van over de hele wereld. Volgende week komen ze in Londen bijeen. Ze willen een reddingsactie op poten zetten voordat schimmels en virussen de amfibiesoorten definitief de das omdoen.