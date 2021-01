Statenlid: ‘Vergeet niet: partijen op Urk riepen bewust op de avondklok niet te handhaven’

Vietnamese jongen kreeg geen slachtof­fer­sta­tus in Nederland, stikte daarna in ramptruck

23 januari In Engeland zijn gisteren vier mannen veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor hun betrokkenheid bij de dramatische dood van 39 Vietnamese migranten in een koeltruck in 2019. Ondertussen wordt steeds duidelijker welke steken Nederland liet vallen bij het beschermen van twee van die minderjarige slachtoffers.