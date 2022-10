Statushouders, asielzoekers, veiligelanders: wat betekenen al deze termen?

Wanneer ben je een vluchteling?

Volgens de UNHCR, de Vluchtelingenorgansatie van de Verenigde Naties, ben je een vluchteling als je je land van herkomst hebt verlaten vanwege ‘gegronde vrees voor vervolging wegens je ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep’. Wat de UNHCR daar ook als voorwaarde bij schrijft: ,,Je kunt in je eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging of het is de overheid zelf die je vervolgt.”

Wat is een economische vluchteling?

Die term wordt veel gebruikt, maar bestaat officieel niet. Een economische vluchteling is, wederom volgens de UNHCR, een migrant. En een migrant is iemand die vrijwillig zijn land verlaat en, in principe, veilig kan terugkeren. Over de vraag hoe vrijwillig zo’n vertrek is in het geval van grote armoede en wat precies een veilige terugkeer is, kun je lang discussiëren.

Wanneer ben je een asielzoeker?

Simpelweg: iemand die om asiel vraagt in een ander land dan zijn of haar land van herkomst. Meestal gaat het daarbij om een vluchteling. Maar ook een (economische) migrant kan om asiel vragen. Economische migranten krijgen, in principe, geen asiel in Nederland.

Wanneer ben je een statushouder?

Op het moment dat een asielzoeker door de Nederlandse overheid wordt erkend als een vluchteling, krijgt hij of zij een vluchtelingenstatus en daarmee een (tijdelijke) verblijfsvergunning voor Nederland. De overheid spreekt dan vaak over statushouders: vluchtelingen met een verblijfsvergunning dus.

Is een Oekraïense vluchteling ook een asielzoeker?

Nee. Of beter: nog niet. Dat zit zo. Oekraïners die naar Nederland vluchten mogen hier sowieso 90 dagen blijven zonder visum of verblijfsvergunning. Als die 90 dagen verlopen zijn, kunnen ze een beroep doen op een speciale regeling die in Nederland is ingevoerd: de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Door die regeling kunnen alle Oekraïense vluchtelingen tot 4 maart 2023 in Nederland blijven. Wie een beroep doet op de richtlijn dient eigenlijk wel een asielaanvraag in, hij wordt alleen tot 4 maart 2023 nog niet in behandeling genomen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Of die situatie na die datum veranderd, is nog niet bekend.

Er stonden in Nederland begin oktober 79.800 Oekraïners als vluchteling geregistreerd. Sommige verblijven bij particulieren in huis, maar het grootste deel (60.000) woont in een noodopvanglocatie. Oekraïners ontvangen, net als asielzoekers, leefgeld van de Nederlandse overheid. Zo’n 260 euro per maand. Het grote verschil met asielzoekers is dat Oekraïners direct in Nederland werk mogen gaan zoeken. Asielzoekers mogen dat in de eerste maanden van hun asielprocedure nog niet of zeer beperkt.

Wat zijn ‘veiligelanders’?

Die term wordt gebruikt voor asielzoekers die afkomstig zijn uit landen die door Nederland als veilig worden gezien en waaruit je dus niet zou hoeven te vluchten omdat je, onder meer, vervolgd kan worden vanwege je ras of geloof. Op die lijst staan momenteel 45 landen, waaronder (niet verrassend) Luxemburg en Duitsland, maar ook Armenië, Tunesië en Marokko. Algerije stond lang op de lijst van veilige landen, maar is daar inmiddels vanaf.

De asielaanvraag van mensen uit veilige landen wordt versneld afgehandeld omdat hun kans op asiel in Nederland klein is. De kans is niet nihil. Zo kreeg een Marokkaanse politieke activiste in 2020 wél asiel in Nederland.

Volledig scherm Het cruiseschip MS Galaxy gaat ongeveer 1000 asielzoekers huisvesten. © ANP

De term heeft de laatste jaren een negatieve lading gekregen. Een groep ‘veiligelanders’, vooral Marokkanen en Tunesiërs, zorgen voor overlast en criminaliteit in asielzoekerscentra en omliggende gemeenten. Het gaat om een groep van een paar honderd (jonge) mannen die weten dat ze nauwelijks kans maken op asiel, maar door een asielaanvraag wel enkele weken recht hebben op onderdak en eten. Als hun aanvraag wordt afgewezen, reizen ze vaak weer verder naar een ander Europees land.

Hoeveel asielzoekers komen er naar Nederland?

In de periode september 2021 tot en met augustus 2022 deden er 47.802 mensen een asielverzoek in Nederland. Daarvan waren 33.530 zogenoemde ‘eerste asielaanvragen’: een persoon die in Nederland aankomt en hier om asiel vraagt. De meeste andere asielzoekers (12.532) waren zogenoemde nareizigers: directe familieleden van een statushouder. Want op het moment dat een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, mag hij of zij zijn gezin naar Nederland laten overkomen.

Waar komen de meeste asielzoekers in Nederland vandaan?

In augustus 2022 kwamen veruit de meeste asielaanvragen (47 procent, 2265 verzoeken) in Nederland van Syriërs. Daarna volgen Afghanistan (10 procent, 474 aanvragen) en Turkije (9 procent, 415 verzoeken). Yemen en en Eritrea complementeren de top 5.

Hoeveel asielzoekers mogen in Nederland blijven?

Zo’n 75 procent van alle asielaanvragen wordt ingewilligd. Dat percentage verschilt sterk per land: van alle Afghanen en Turken die hier om asiel vragen, krijgt zo’n 95 procent een vluchtelingenstatus. Bij Marokkanen is dat bijna nul procent. Bij Syriërs ligt het percentage rond de 90 procent, dat heeft te maken met de zogenoemde Dublin-regel.

Volledig scherm Het azc in Gilze. © ANP

Wat is de Dublin-regel?

31 landen Europese landen hebben in het Verdrag van Dublin afgesproken dat de aanvraagprocedure van een asielzoeker behandeld moet worden in het land waar hij of zij in Europa is aangekomen of is geregistreerd. Als een asielzoeker bijvoorbeeld in Nederland asiel aanvraagt, maar zijn of haar vingerafdrukken blijken al eerder te zijn geregistreerd in Italië, dan kan Nederland hem of haar terugsturen naar dat land om daar de asielprocedure af te wachten. In de praktijk is dat systeem de afgelopen jaren vastgelopen omdat vooral Italië en Griekenland het aankomstland van veruit de meeste asielzoekers is. Die landen weigeren mensen soms terug te nemen of laten ze ongeregistreerd verder reizen.

Wat is het verschil tussen een azc en noodopvang?

Een asielzoekerscentrum (azc) is de standaard opvanglocatie voor asielzoekers die nog in hun asielprocedure zitten. Er zijn (begin oktober) 77 azc’s in Nederland. Het zijn plekken die doorgaans jarenlang als opvanglocatie worden gebruikt en waar asielzoekers enige vorm van privacy hebben. Het azc Gilze in de gemeente Gilze en Rijen zit al bijna 30 jaar op dezelfde locatie.

Ook zijn er momenteel 80 tijdelijke asiellocaties: vooral noodopvanglocaties. Het voorzieningenniveau op die plekken is minder dan op normale azc’s. Het gaat soms om grote hallen waarin schotten zijn gezet om kamers (zonder plafond) te creëren. De locaties werden ingericht toen de azc’s vol zaten. De bedoeling is dat ze voor korte termijn zijn, maar sommigen bestaan inmiddels al een jaar.

Wat is het verschil tussen noodopvang en crisisnoodopvang?

Crisisnoodopvang is het laatste redmiddel. Het gaat bijvoorbeeld om tientallen veldbedden in een sporthal voor mensen waar op dat moment geen plek voor is in aanmeldcentrum Ter Apel. Crisisnoodopvang is, zo is de bedoeling, hooguit voor een paar nachten. In de praktijk verkassen sommige asielzoekers van crisisnoodopvang naar crisisnoodopvang.

Volledig scherm Toegangshek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. © AP

Wat is een aanmeldcentrum?

Er is één aanmeldcentrum in Nederland: in het Groningse dorp Ter Apel. In principe moet iedere nieuwe asielzoeker zich daar aanmelden. Ze worden er geregistreerd door de Immigratie en Naturalistiedienst (IND), waarna de Vreemdelingenpolitie (AVIM) hun identiteit controleert en de verdere asielprocedure bij de IND kan beginnen. Door achterstanden en capaciteitsproblemen bij zowel IND als AVIM lopen de wachttijden op. In combinatie met een gebrek aan opvangplekken bij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zorgde het voor de opvangcrisis van de afgelopen maanden.

Wat is het verschil tussen COA en IND?

Het COA gaat alleen over de opvang van asielzoekers. De IND beslist over hun asielaanvraag.