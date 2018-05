Statushouders gaan toezicht houden in door geweld geplaagd azc Weert

Overlast

De politie arresteerde begin mei in het asielzoekerscentrum (azc) in Weert twee mannen die medewerkers met messen hadden bedreigd. Een van hen verbleef zonder toestemming in het centrum. De andere maakte deel uit van een groep van ruim dertig man die al geruime tijd problemen veroorzaakte in en rond het asielzoekerscentrum.



Het grootste gedeelte van die groep is inmiddels overgeplaatst naar een bewaakt azc in Amsterdam. Burgemeester ​Heijmans liet vorige week weten dat met de overplaatsing slechts een deel van de problemen opgelost is. ,,Ze zijn nog niet allemaal weg, er zitten er nog ongeveer tien", verklaarde hij tegenover L1 Radio.