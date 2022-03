Steden en dorpen solidair met Oekraïne: ‘Grote behoefte bij vluchtelingen aan fysieke ontmoeting’

video Oekraïners praten met konings­paar over oorlog: ‘alle hulp is fijn, maar we hebben óók wapens nodig’

Een groep Oekraïners in Nederland sprak dinsdag met koning Willem-Alexander en koningin Máxima twee uur lang over de oorlog in hun land. Een niet te onderschatten gebaar, vinden ze. ,,Het was ontroerend.”

8 maart