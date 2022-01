Steeds meer machinisten en conducteurs thuis door corona, NS overweegt treinen te schrappen

Het piept en het kraakt momenteel op het spoor. Vanwege de lockdown rijdt NS al ruim een maand met 5 procent minder treinen dan normaal. Op bepaalde trajecten vallen inmiddels meer treinen uit. ,,Veel van ons rijdend personeel is ziek of zit in quarantaine vanwege zieke gezinsleden”, vertelt woordvoerder Oscar van Elferen. ,,Dan hebben we het niet alleen over machinisten en conducteurs, maar ook over bijvoorbeeld technisch personeel voor onderhoud.”