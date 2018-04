Steeds meer Nederlanders laten ontlasting checken

Nederlander krijgt in Londen acht jaar cel voor terrorisme

6 april De Nederlander Aweys S. is in Londen veroordeeld tot acht jaar cel wegens terrorisme. De 38-jarige S., wiens vrouw en vijf kinderen in Breda wonen, werd in Engeland groot nieuws omdat hij koningin Elizabeth zou hebben willen ombrengen. S. is veroordeeld omdat hij wilde afreizen naar Syrië om daar te strijden voor de jihad.