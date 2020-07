Steeds meer schadeclaims door wateroverlast: ‘Vaker verrast door hoosbuien’

Cijfers van Interpolis, de grootste particuliere schadeverzekeraar, tonen dat er in de eerste helft van 2020 al 6472 schademeldingen door regen, sneeuw of smeltwater binnenkwamen. In het eerste halfjaar van 2017 betrof het 3651 claims. En er zijn dit jaar vooralsnog bijna 14.000 stormschades gerapporteerd (2017: ruim 6000).



,,We kunnen in ieder geval concluderen dat mensen steeds meer wateroverlast ondervinden door extreme neerslag”, zegt Youri van der Avoird van Interpolis. ,,Onze klanten worden daar ook steeds vaker door verrast. Als je vooraf weet dat er een hoosbui of storm aan komt, dan kun je bijvoorbeeld nog snel de kelder leegruimen of andere preventieve acties nemen.”



De stijgingen zijn representatief voor de markt. Huiseigenaren claimen bij extreme regen gemiddeld zo’n 2000 euro schade via hun opstal- of inboedelverzekering, bleek eerder al uit openbare cijfers. Incidenteel kan de totale schade door een storm of hoosbui in de tientallen of zelfs honderden miljoenen lopen.



Op basis van toekomstscenario’s van het KNMI is het de verwachting dat extreme regen, hagel en droogte door klimaatverandering de komende decennia verder gaan toenemen. Overal zien schadeverzekeraars de gevolgen terug. Met het oplopende aantal claims kan het niet anders dan dat verzekeraars meer moeten uitkeren en dat zal uiteindelijk een premieverhoging betekenen.