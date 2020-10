Steeds meer ziekenhuizen stellen operaties uit vanwege corona

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft vandaag besloten om de reguliere zorg 15 procent af te schalen, maar verwacht nog verder te moeten zakken, omdat het aantal besmettingen en opnames oploopt. Spoedeisende hulp gaat door, zoals een chemokuur, een hartoperatie of een psychiatrische behandeling. Mensen die al een afspraak hadden staan om bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie te krijgen, moeten voorlopig blijven wachten.

Ook de ziekenhuizen in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid stellen niet-dringende operaties uit. Dat besluit geldt onder meer voor het Erasmus MC in Rotterdam, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Elk ziekenhuis kijkt zelf hoe de zogenoemde afschaling het beste geregeld kan worden.

De ziekenhuizen in deze regio nemen de laatste tijd zo veel coronapatiënten op, dat het volgens de zorgregio ,,niet lukt om de reguliere zorg in de volle omvang door te laten gaan", zelfs wanneer patiënten naar andere delen van het land worden overgebracht. Ziekenhuizen in Zeeland vallen onder hetzelfde overlegorgaan voor Zuidwest-Nederland, maar schalen de zorg vooralsnog niet af.

Alle hens aan dek

Na de relatief rustige coronazomer voor het Amphia ziekenhuis in Breda, dreigt nu weer alle hens aan dek. Door het toenemende aantal opnames heeft het ziekenhuis de eerste corona-afdeling weer geopend. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom hebben reeds enkele operaties moeten uitstellen. Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en het Máxima MC in Veldhoven laten weten dat zij die stap nog niet hebben moeten zetten, maar dat dat ze de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Volledig scherm Een zorgmedewerkster verleent zorg aan een patient op de intensive care (IC) van het HMC Westeinde ziekenhuis. Het ziekenhuis breidde het aantal bedden op de IC-afdeling aan het begin van de coronacrisis uit. © Hollandse Hoogte / ANP

Alle ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland hebben hun reguliere zorg voor 20 procent afgeschaald. Er liggen in die regio nu zoveel coronapatiënten op de verpleegafdelingen en op de ic dat ze de gewone zorg deels moeten uitstellen.

Het Martini Ziekenhuis Groningen besloot vorige week dinsdag al twee operatiekamers enkele weken te sluiten en tachtig patiënten af te bellen. ,,Vooral om te voorkomen dat er roofbouw op onze medewerkers wordt gepleegd’’, aldus woordvoerder Dana Kragten.