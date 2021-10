Steenrijke Amsterdamse crimineel Gordon F. (40) gearresteerd na schietpartij

De steenrijke Amsterdamse crimineel Gordon F. (40) is vanmiddag in de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid door een arrestatieteam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in de nacht van zondag op maandag in Lijnden.

Tijdens de arrestatie in een winkel bood een vriend van F. enige weerstand, maar de verdachte kon snel worden afgevoerd.

Lamborghini

Maandagmorgen rond 06.00 uur werd langs de Hoofdweg van Lijnden, grenzend aan Amsterdam-Osdorp, een Amsterdammer van 29 met een schotwond aangetroffen in een gele Lamborghini sportwagen. Hij zou hebben gezegd dat hij in een woning verderop was neergeschoten, maar wilde geen aangifte doen. Hij werd buiten levensgevaar naar een ziekenhuis gebracht.

Gordon F. woont even verderop in een riante villa met bijgebouwen, achter stevige hekken. Hij is een telg uit een zeer vermogende Amsterdamse ondernemersfamilie, maar is ook veroordeeld voor het doodschieten van een drugsdealer in 2001 in De Pijp en voor wapenbezit.

Wilde feesten

In het huis van Gordon F. zijn geregeld wilde feesten. Hij is voortdurend verwikkeld in hoogoplopende conflicten, zowel met ex-partners als met zware criminelen. Hij rekent ook beruchte onderwereldfiguren tot zijn vrienden.

Moordplan

In oktober 2015 bereidden twee Amsterdammers van toen 26 jaar volgens justitie een moord op Gordon F. voor. In de Indische Buurt probeerde een van hen een peilbaken te bevestigen onder F.’s Porsche Panamera, nadat de recherche hem eerder had gewaarschuwd dat hij op een ‘dodenlijst’ stond.

Eigenaar raceteam

In december werd het Italiaanse restaurant Cinema Paradiso in de Westerstraat in de Jordaan beschoten, dat in het verleden eigendom was van Gordon F. Die zaak is recent verkocht. Hij heeft ook een autotuningbedrijf in Amsterdam-Noord, en heeft een raceteam dat onder meer op het circuit van Zandvoort actief is.

Advocaat Gerald Roethof van Gordon F. zegt niet op zijn aanhouding te kunnen reageren. Zijn cliënt zit in volledige beperkingen en mag behalve met zijn raadsman geen contact hebben met de buitenwereld.