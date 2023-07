Stel in de schulden verliest erfenis moeder, hulpverlener houdt 117.000 euro zelf

Een erfenis van bijna 150.000 euro was een welkom bedrag voor het stel dat in de schuldsanering zat. Ze wilden het geld veilig stellen. Almeloër Gert Jan te R. hielp de man en zijn vrouw met hun financiën en belastingaangiften. Ook voor dit probleem wist hij een oplossing. Maar wat zij waarschijnlijk niet wisten, was dat hij in 2014 is veroordeeld voor grootschalige belastingfraude.