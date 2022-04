Stel je voor: geile Gerrit staat handenwrijvend op jou te wachten

In McDonald’s vermoorde Hüseyin was bekend in Zwolle: ‘Iedereen at na het stappen shoarma bij hem’

Het nieuws van de moord op Hüseyin Torunlar (63) en zijn broer Ali (57) in de McDonalds in Zwolle Noord, is ook in de Zwolse binnenstad ingeslagen als een bom. De charismatische Hüseyin stond bij veel mensen bekend als de goedlachse eigenaar van de iconische Grillroom Sahara aan de Melkmarkt.

8:12