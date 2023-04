Stel krijgt gelijk van rechter: Staat handelde onrechtmatig jegens slachtoffers toeslagenaffaire

Cocaïnewas­se­rij­en duiken overal op: ‘Alleen met de juiste sleutel krijg je coke er weer uit’

Cocaïne wordt steeds vaker chemisch verstopt in T-shirts, cacao of plastic om ongezien Europa binnen te smokkelen. De politie stuitte vorig jaar op een recordaantal cokewasserijen in Nederland, waar de drug weer uit het product wordt gehaald.