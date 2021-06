Stel verstuurt baardagamen per post naar koper, dierenpolitie grijpt in

De dierenpolitie startte eind mei een onderzoek nadat informatie binnen was gekomen dat baardagamen via afgesloten postpakketten zouden worden verstuurd. Na onderzoek werden de eigenaren, een 39-jarige man en een 32-jarige vrouw uit IJmond, opgespoord.

Bij een huiszoeking trof de politie acht baardagamen aan. Eén van de dieren kon gered worden uit de benarde situatie in een postpakket. Het beestje is in beslag genomen en overgebracht naar een adres waar hij de juiste verzorging kreeg.

Dierenmishandeling

Tegen het echtpaar is proces-verbaal opgemaakt wegens dierenmishandeling. Het transport van huisdieren moet veilig zijn, zo is wettelijk bepaald. De eigenaar is tijdens het transport verantwoordelijk voor een goede verzorging. In het geval van de baardagamen is het volgens de politie aannemelijk dat bij de dieren pijn of letsel ontstaat bij het verzenden, mogelijk met de dood tot gevolg.