Sterfte laatste weken vooral hoger bij mensen met langdurige zorg

UPDATEHet aantal sterfgevallen is de laatste weken vooral hoger onder mensen die langdurige zorg ontvangen. Eerder bleek al dat het coronavirus verpleeg- en verzorgingshuizen het hardst raakt. Maar de groep die langdurige zorg ontvangt, maar nog thuis woont, bleef in deze statistieken buiten beeld.

Nieuw onderzoek laat zien dat buiten de verzorgingshuizen met name de ontvangers van langdurige zorg meer overlijden. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Piek

In de week van 20 april overleden ongeveer 1700 mensen die langdurige zorg kregen, bijna 50 procent meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. In de week van 6 april was de sterfte onder mensen met langdurige zorg het hoogst. Toen overleden in deze groep dubbel zoveel mensen als gebruikelijk. Sindsdien daalt het aantal sterfgevallen.

Het aantal sterfgevallen onder mensen die geen langdurige zorg ontvangen, begon al een week eerder met dalen. In de week van 30 maart bereikte het aantal sterfgevallen in deze groep een piek. Toen overleden 45 procent meer mensen dan gebruikelijk. In week 17 (20 tot en met 26 april) was de sterfte onder mensen zonder langdurige zorg nog ruim 9 procent hoger.

Een groot deel van de mensen met langdurige zorg woont in een verpleeg- en verzorgingstehuis, zo’n 40 procent, maar dus lang niet allemaal.

Oversterfte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt al een aantal weken ‘oversterfte’ waar. Er gaan meer mensen per week dood dan gemiddeld. Die hogere sterfte valt samen met het begin van de coronauitbraak in ons land. Het vermoeden bestaat dat een groot deel van de oversterfte te wijten is aan besmetting met het virus.

Niet iedereen wordt echter getest, waardoor de sterftecijfers van het RIVM en die van het CBS afwijken. Het virus treft merendeels bejaarden- en verzorgingstehuizen, waar niet iedereen wordt getest en patiënten niet in alle gevallen op de ic terechtkomen.

Completer beeld